Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мурманскую область атаковали украинские дроны

Mash: у поселка Высокий в Мурманской области сбили беспилотники ВСУ

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Мурманской области, два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, украинские военные пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере региона с помощью беспилотников самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

Из-за атаки вводились ограничения на прием и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты. Представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко отмечал, что ограничения в аэропорту Мурманска ввели с 9:31 по московскому времени. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил он.

Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами