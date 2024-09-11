Мурманскую область атаковали украинские дроны

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Мурманской области, два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, украинские военные пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере региона с помощью беспилотников самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

Из-за атаки вводились ограничения на прием и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты. Представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко отмечал, что ограничения в аэропорту Мурманска ввели с 9:31 по московскому времени. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил он.

Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.