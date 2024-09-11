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ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

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Inna Varenytsia/REUTERS

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во время проведения уборочных работ в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал КамАЗ, никто не пострадал. В Шебекинском городском округе при атаке дрона в селе Муром загорелась кровля частного дома. В селе Ржевка при нескольких атак беспилотников два двухквартирных дома получили повреждения.

До этого Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины. По информации ведомства, попытку атаки ВСУ пресекли в 8:20 мск. Украинская армия применила для удара беспилотник самолетного типа. Также Гладков сообщил, что мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Новая Таволжанка под Белгородом.

Ранее осколки ликвидированного БПЛА нашли в аэропорту.

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