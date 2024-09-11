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Митрополита ПЦУ избили в Киеве

В Киеве ночью избили митрополита ПЦУ Климента

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УПЦ

Митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента избили вечером 10 сентября в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На него напали трое мужчин, когда Климент шел в направлении Михайловского монастыря. По словам священнослужителя, для того, чтобы он остановился, один из неизвестных крикнул ему: «Владыка, благословите!»

Полиция начала расследование.

Как отмечает издание, Климент приехал в Киев на саммит Крымской платформы, который начинается в среду, 11 сентября.

С 2000 по 2018 год он был архиереем Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископом Симферопольским и Крымским. В 2020 году в Михайловском Золотоверхом монастыре митрополитом Епифанием был возведен в сан митрополита.

Он также известен с тем, что в 2019 году устроил акцию бессрочной голодовки у здания правительства в Киеве после задержания СБУ.

7 сентября на Украине сообщили о попытке захвата храма УПЦ в Киевской области.

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в «восхвалении Путина».

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