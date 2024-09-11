Дачникам рассказали, как подготовить яблони к зиме

Яблони перед приходом холодов важно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, это необходимо для созревания побегов в следующем сезоне. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

В сентябре он советует использовать жидкие удобрения, например настой золы или монофосфат калия. После того, как с деревьев упадут листья, эксперт рекомендует провести обработку ствола с помощью 1%-ного раствора железного купороса, который обеспечит защиту от вспышки болезней.

«Опавшие с яблони листья обязательно нужно убирать. Если этого не делать, там могут скапливаться различные заболевания, споры грибов и другие вредители. А под листвой могут также зимовать различные виды патогенов», — сказал Викулов.

Он также рекомендует побелить стволы, чтобы защитить их от весенних ожогов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что грядки на даче нужно очистить и обработать специальным составом до прихода осенних холодов, делать это нужно через три-пять дней после сбора урожая. Так, чтобы уничтожить возбудителей болезней, она советует полить грядки специальным фунгицидом. После этого можно «подселить» в землю полезные микроорганизмы, чтобы восстановить микрофлору почвы.

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