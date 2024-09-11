Город-спутник Запорожской АЭС оказался обесточен

Город Энергодар в Запорожской области и ряд других населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

Как рассказали в администрации, ночью за пределами Энергодара произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. Причины не уточняются.

«В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты», — говорится в сообщении.

Специалисты работают над ликвидацией аварии.

3 сентября власти города также сообщали, что Энергодар, а также Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области остались без электричества из-за обрыва ЛЭП.

4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Энергодар и электростанцию.

До этого на ЗАЭС действием автоматики отключили высоковольтную резервную линию электроснабжения «Ферросплавная-1».

Ранее сообщалось, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы из-за ситуации с безопасностью.