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Россиянам назвали главную опасность аномально жаркого и сухого сентября

Синоптик Позднякова: жаркий сентябрь в России опасен возможными пожарами

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Максим Блинов/РИА Новости

Аномально жаркая и сухая погода в сентябре грозит возможными пожарами в российских лесах. Об этом kp.ru сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее сложная ситуация сложилась на большей части Европейской территории России. При этом в Московском регионе пожарная опасность достигла высокой четвертой степени.

«Местами она (пожарная опасность. — прим. ред.) стала чрезвычайной. До конца недели зона с пятой, чрезвычайной степенью, будет увеличиваться. А это требует особой осторожности с огнем. Сейчас самое страшное — это сухие леса и стернина в тех местах, где скосили злаковые, или там, где осталась солома неубранная. Она очень легко может вспыхнуть», — сказала Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что в азиатской части России, начиная от Урала, нет территорий с пятым классом пожарной опасности. Четвертый класс встречается лишь на небольших территориях на северо-востоке Якутии и на юге Хабаровского края. Однако, по его словам, на европейской территории страны из-за высоких температур практически повсеместно присутствуют четвертый и пятый классы пожарной опасности.

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