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Россиянам рассказали, как не упустить развитие рака

«КП»: обследования помогут не упустить развитие рака

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Freepik.com

Россиянам важно регулярно проходить медицинские обследования, чтобы вовремя выявить онкологические заболевания. Перечень из самых распространенных видов онкозаболеваний и необходимых осмотров приводит kp.ru.

Так, женщинам в возрасте от 40 до 75 лет стоит проходить маммографию раз в два года, чтобы выявить рак молочной железы, а в возрасте 18 до 64 лет — цитологическое исследование мазка с шейки матки раз в три года для выявления рака шейки матки. Мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 лет рекомендуется проводить определение простат-специфического антигена в крови (ПСА), которое поможет распознать рак предстательной железы.

И мужчинам и женщинам в возрасте 45 лет нужно делать эзофагогастродуоденоскопию для выявления рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, при наличии медпоказаний — рентгенографию или компьютерную томографию легких. Колоректальный рак можно распознать после сдачи анализа кала на скрытую кровь. Такое обследование проводят россиянам в возрасте от 40 до 64 лет раз в два года, в возрасте от 65 до 75 лет — раз в год. Еще одно распространенное онкозаболевание — рак кожи, его поможет распознать осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия). Он проводится при наличии медпоказаний.

Эксперты Международной ассоциации по изучению рака легких (IASLC) до этого установили, что загрязнение воздуха частицами менее 2,5 микрометра (PM 2.5) способно существенно повысить риск заболевания раком легких среди женщин, даже если те никогда не курили.

Ранее врач назвала продукты, защищающие от рака кишечника.

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