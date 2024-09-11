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Россияне ответили, по какому принципу выбирают себе гаджеты

«КП»: 41% россиян покупают гаджеты только проверенных брендов

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Depositphotos

Почти половина (41%) россиян покупают себе гаджеты исключительно проверенных брендов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тыс. человек.

Они уточнили, что для них важна гарантия того, что техника будет безопасной и долго прослужит им.

«Беру только проверенный бренд, разумное соотношение цены — качества — технических характеристик», — сказал респондент.

25% опрошенных стараются покупать более дешевые гаджеты, потому что не видят смысла переплачивать за бренд или лишние функции, 14% — приобретают их по отзывам других покупателей. Еще 13% опрошенных признались, что они «донашивают» их за членами своей семьи. 4% стремятся покупать самые навороченные гаджеты, 3% — выбрали вариант «другое». Они уточнили, что оценивают характеристики техники и соотношение цены и качества.

В начале сентября разработчики бенчмарка AnTuTu составили августовский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами. Лучшим смартфоном по итогу августа по мнению пользователей оказался складной Honor Magic V2, которым удовлетворены 97,67% его владельцев.

Ранее сообщалось, что компания Huawei стала главным поставщиком смарт-часов и носимой техники.

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