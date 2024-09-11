После хлопка вблизи гаражного кооператива в Екатеринбурге пострадал человек

В Екатеринбурге из-за хлопка вблизи гаражей пострадал один человек. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

По информации комиссии, инцидент произошел 11 сентября в районе Верх-Исетского завода. Неподалеку от гаражного кооператива прозвучал хлопок. После этого на место прибыли специальные и экстренные службы.

Район, где произошел хлопок, оцепили. Движение транспорта в районе улицы Крауля также частично перекрыли.

В результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало. Кроме того, повреждения получили три транспортных средства — сумма ущерба устанавливается.

«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — сообщили в комиссии.

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