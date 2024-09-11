В Рязани многодетная семья отравилась угарным газом

В Рязани с признаками отравления угарным газом госпитализированы шесть человек, среди пострадавших четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел в доме по улице Поселковой. С признаками отравления угарным газом госпитализированы шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, в медицинские учреждения были доставлены члены одной семьи: дети четырех, восьми и десяти лет, а также младенец и двое взрослых — 31 года и 36 лет. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в соседней квартире еще двух человек, их спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают специалисты Горгаза.

До этого сообщалось, что в Манском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти человек угарным газом в частном доме, одного пострадавшего спасти не удалось. Семья приехала в село на выходные, взрослые затопили печь и легли спать. Проснувшись рано утром, родители и двое детей 7 и 8 лет почувствовали себя плохо, еще один ребенок находился без сознания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае семья отравилась угарным газом от бензогенератора.