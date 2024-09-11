Экспертиза голосов помогла установить причастность обвиняемых к покушению на Симоньян

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак смогли установить через экспертизу голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что специалисты изучили записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами, которые записали во время их допросов и других следственных действий. Тем временем расследование дела завершено, фигуранты дела знакомятся с материалами.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью «Параграфа-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

Позже обвиняемый в причастности к подготовке покушений Симоньян и Собчак дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

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