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Злополучный итальянский ледник Мармолада может исчезнуть

Самый большой ледник Доломитовых Альп Мармолада может растаять к 2040 году

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Global Look Press

Эксперты утверждают, что ледник Мармолада, самый большой в Доломитовых Альпах, может полностью растаять к 2040 году из-за повышения среднегодовых температур. Об этом пишет The Guardian.

Итальянские ученые, которые следят за ледниками и последствиями чрезвычайных климатических ситуаций, заявили, что Мармолада теряет от 7 до 10 см толщины в день.

За последние пять лет исчезло 70 гектаров его поверхности, что эквивалентно 98 футбольным полям.

По словам организаторов кампании под названием «Караван ледников», с начала научных измерений в 1888 году ледник Мармолада отступил на 1200 метров, находясь в «необратимой коме».

Последствия чрезвычайной ситуации с климатом видны по всем Доломитам, где зимой наблюдаются засухи с очень небольшим количеством снега. По словам экспертов, это, в сочетании с необычно высокими температурами в регионе летом, приводит к быстрому таянию ледников.

Форни, один из крупнейших ледников долины в Италии, отступил на 800 метров за последние 30 лет и на 2 км за последнее столетие.

В начале июля 2022 года часть ледника Мармолада рухнула, когда на нем находились туристы. 11 человек не удалось спасти.

Ранее острова Тихого океана попросили приравнять экоцид к геноциду.

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