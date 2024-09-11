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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге

МЧС: открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировано

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МЧС России

В МЧС России рассказали о прогрессе в тушении здания бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

До этого сообщалось, что пожар в фитнес-центре в Санкт-Петербурге локализовали на площади 800 кв. м.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игоря Улубикова, тушение пожара затруднялось тем, что кровля здания состояла из нескольких уровней и была покрыта горючими полимерными материалами.

На момент возгорания спортивный центр не использовался. В результате возгорания никто не пострадал.

Вечером 10 сентября сообщалось, что возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар.

Мощные клубы дыма были видны издалека. По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на крышу соседнего здания — пожар продолжает усиливаться. Здание самого центра полностью сгорело — от него остался только каркас.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.

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