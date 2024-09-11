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G7 назвала требования Украине по «Укрэнерго»

G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»

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Укрэнерго

Послы стран «Большой семерки» (G7) на Украине считают необходимым быстро заполнить места в составе наблюдательного совета энергокомпании «Укрэнерго» после увольнения его председателя и отставки двух членов. Об этом сообщается в совместном аккаунте дипломатов в X (ранее Twitter).

По мнению послов, назначение новых экспертов в наблюдательный совет «Укрэнерго» необходимо, чтобы обеспечить Украину энергетической безопасностью, а также поддержать доверие международных партнеров.

Накануне экс-глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов.

3 сентября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что увольнение Кудрицкого никак не связано с некачественной работой. По его словам, отставка возникла из-за желания некоторых высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, взять в свои руки все финансовые потоки.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.

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