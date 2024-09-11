В аэропорту в Атланте столкнулись два самолета

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Delta Air Lines.

В публикации подчеркивается, что в результате инцидента нет пострадавших. После случившегося всех пассажиров направили в терминал аэропорта, им предложили вылететь другими рейсами.

По данным телеканала CBS, расследованием инцидента займется Федеральное управление гражданской авиации США.

В августе в штате Северная Каролина из-за технической неисправности небольшой самолет был вынужден сесть на шоссе, где в него врезался автомобиль.

После того как самолет прекратил движение, с ним столкнулся пассажирский транспорт, который двигался в сторону запада. По информации телеканала, автомобиль задел члена экипажа, а затем столкнулся с правым крылом самолета.

Отмечается, что пострадавший член экипажа получил легкие ранения, его госпитализировали, но вскоре выписали.

Ранее самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа метеолокатора.