В Ростове-на-Дону сотрудница кол-центра за плату передавала данные абонентов

В Ростове-на-Дону женщина попала под суд после того, как некоторое время проработала в кол-центре. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Россиянка устроилась в организацию в 2022 году. По версии следствия, с того момента, как она приступила к обязанностям, женщина стала передавать биллинговую и другую информацию сторонним лицам. При этом за это она получала денежное вознаграждение.

В действиях россиянки усмотрели нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Суд признал фигурантку разбирательства виновной и приговорил ее к одному году лишения свободы условно. Постановление инстанции вступило в законную силу.

До этого мошенники смогли получить данные петербуржца и использовали их для мести. Изначально аферисты позвонили мужчине и обманом завладели кодом, с помощью которого вошли в его личный кабинет у оператора. На этом этапе россиянин понял, что его обманули и мошенники написали оператору, что в одной из школ города планируется теракт.

Ранее ФАС выдала предупреждение крупнейшим операторам связи.