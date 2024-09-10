Крупный пожар в Санкт-Петербурге локализовали

Пожар в фитнес-центре в Санкт-Петербурге локализовали на площади 800 кв. м. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков, тушение пожара затруднялось тем, что кровля здания состояла из нескольких уровней и была покрыта горючими полимерными материалами.

На момент возгорания спортивный центр не использовался. В результате возгорания никто не пострадал.

Вечером 10 сентября сообщалось, что возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар.

Мощные клубы дыма были видны издалека. По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на крышу соседнего здания — пожар продолжает усиливаться. Здание самого центра полностью сгорело — от него остался только каркас.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.