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В Подмосковье иностранец похитил мальчиков, приставал к ним и удерживал на ферме

В Подмосковье иностранца задержали за похищение двоих детей

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Правоохранители Подмосковья задержали иностранца, которого подозревают в похищении детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии полиции, 38-летний мужчина увез двоих несовершеннолетних мальчиков в Подмосковье. Там вместе с детьми он скрывался в строительном вагончике, который находился на территории фермы.

Полицейские региона оперативно задержали иностранца. Выяснилось, что с мальчиками он был знаком, так как жил вместе с его родителями в городе Ряжске Рязанской области. На допросе мужчина заявил, что хотел «усыновить» мальчиков. Помимо этого, он подтвердил, что приставал к ним несколько раз.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого передали представителям следственных органов.

До этого в Брянской области мужчину задержали за похищение бывшей супруги. По версии следствия, он затолкал экс-жену в багажник и увез в другой район. Там он удерживал женщину в помещении. Причинил ли он ей вред, не сообщается.

Ранее в Миассе продавец спасла ребенка от похищения.

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