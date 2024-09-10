В Подмосковье иностранец похитил мальчиков, приставал к ним и удерживал на ферме

Правоохранители Подмосковья задержали иностранца, которого подозревают в похищении детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии полиции, 38-летний мужчина увез двоих несовершеннолетних мальчиков в Подмосковье. Там вместе с детьми он скрывался в строительном вагончике, который находился на территории фермы.

Полицейские региона оперативно задержали иностранца. Выяснилось, что с мальчиками он был знаком, так как жил вместе с его родителями в городе Ряжске Рязанской области. На допросе мужчина заявил, что хотел «усыновить» мальчиков. Помимо этого, он подтвердил, что приставал к ним несколько раз.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого передали представителям следственных органов.

До этого в Брянской области мужчину задержали за похищение бывшей супруги. По версии следствия, он затолкал экс-жену в багажник и увез в другой район. Там он удерживал женщину в помещении. Причинил ли он ей вред, не сообщается.

Ранее в Миассе продавец спасла ребенка от похищения.