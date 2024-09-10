Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимательства в Подмосковье

В Московской области насчитывается 435 тыс. компаний МСП и 761 тыс. самозанятых. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.

По его словам, треть налоговых отчислений приходится именно на малый и средний бизнес.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии. Все это очень важная, чувствительная работа, ведь без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно», — подчеркнул глава региона.

Воробьев отметил, что с этими задачами региону помогает президент России Владимир Путин, а также федеральное правительство в рамках национальных проектов. При этом он подчеркнул, что привлечение собственных ресурсов имеет особое значение.

На совещании напомнили, что заявку на субсидию для покупки промышленного оборудования в Подмосковье, которая предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», можно подать до 1 октября.

Также предприниматели могут подать заявку на получение субсидии на выход бизнеса на маркетплейсы и открытие его по франшизе. Кроме того, с 2023 года в регионе субъектам МСП выдаются субсидии на модернизацию и лизинг оборудования.

С 1 по 30 августа осуществлялся прием заявок на субсидии для социальных предприятий. В этом году их подали 330 предприятий. Также 107 компаний в 2024-м оставили заявки на гранты под расширение и открытие социального бизнеса, а также молодым предпринимателям.

Помимо этого, со 2 сентября по 1 октября в регионе идет прием заявок на совместную с Минпромторгом РФ субсидию промышленным предприятиям, в частности - импортозамещающим.