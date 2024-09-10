Следователь отказал в допросе сослуживцев генерала Ивана Попова

Следователь отказался допросить в качестве свидетелей сослуживцев экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский, сообщает РИА Новости.

«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты», — отметил представитель защиты.

Буйновский уточнил, что среди них были генералы и полковники на участках, в зоне ответственности Попова. По словам адвоката,

генерал еще не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, но вопреки этому документы уже передали в военную прокуратуру.

6 сентября Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, заведенного в отношении экс-командующего 58-й армией ВС РФ. По словам адвоката, причастность генерал-майора к мошенничеству следствие не доказало, поэтому может понадобиться дополнительное расследование.

Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее Попов допустил свое возвращение на СВО.