Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы снова зафиксировали в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах было слышно два взрыва», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области продолжает действовать воздушная тревога.

Утром во вторник, 10 сентября, в Сумской области уже фиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Минобороны РФ рассказало об ударах по Сумской области Украины. По данным онлайн-карты минувшей ночью на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали более 10 часов. Днем ранее украинское издание «Общественное» написало о взрыве в городе Сумы. Иная информация не приводилась.

Накануне в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.