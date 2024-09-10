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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

На севере Украины в городе Сумы произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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Телеграм-канал «WarGonzo»

Взрывы снова зафиксировали в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах было слышно два взрыва», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области продолжает действовать воздушная тревога.

Утром во вторник, 10 сентября, в Сумской области уже фиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Минобороны РФ рассказало об ударах по Сумской области Украины. По данным онлайн-карты минувшей ночью на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали более 10 часов. Днем ранее украинское издание «Общественное» написало о взрыве в городе Сумы. Иная информация не приводилась.

Накануне в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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