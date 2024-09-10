Власти Курской области назвали число пострадавших из-за вторжения ВСУ

Более 240 жителей Курской области пострадали после вторжения подразделений Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга, передает ТАСС.

Украинские военные вторглись в российский регион 6 августа.

«Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадало 243 человека, в том числе 11 детей», — сказал Алименко.

В данный момент на стационарном лечении находится 38 пациентов, в том числе один ребенок, отметил он.

Замглавы регионального минздрава добавил, что в Курской области имеется достаточное количество резервных коек и лекарств.

10 сентября врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону ЧС и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее в США назвали причину, по которой Украина не может вывести войска из Курской области.