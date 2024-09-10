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Россиянин заминировал гипермаркет

В Новосибирске мужчина принес в гипермаркет взрывное устройство

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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске мужчину задержали по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Как пояснили в охранном предприятии, 10 сентября к ним поступил сигнал тревоги из гипермаркета в Заельцовском районе — звонивший сообщил о подозрительном предмете, обнаруженном в здании. Приехавшая на место группа быстрого реагирования обнаружила конструкцию с проводами, перемотанную изолентой разных цветов. Предмет лежал рядом с ящиками для ручной клади. Члены группы приняли решение об эвакуации посетителей магазина, а также вызове силовиков.

«К зданию гипермаркета подъехали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи, кинологический расчет и взрывотехники ФСБ России. Подозрительное устройство было вынесено на улицу и уничтожено подрывом», — рассказали в пресс-службе агентства.

Через некоторое время магазин открыли для посетителей. В здание среди прочих зашел мужчина, который мог оставить устройство. Его задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее в Крыму дело жительницы Брянской области о подготовке теракта направили в суд.

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