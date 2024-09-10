В Курске мужчина ради выпивки устроил стрельбу из автомата в магазине

В Курске арестовали 42-летнего мужчину, который из-за выпивки устроил стрельбу в магазине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сообщается, что россиянину избрали меру пресечения в виде ареста. Мужчина будет заключен под стражу до 4 ноября текущего года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сообщает ГУ МВД России по Курской области. Предварительно, инцидент произошел 5 сентября на Хуторской улице регионального центра. Мужчина в неадекватном состоянии пришел в алкомаркет и, угрожая предметом, похожим на автомат, украл спиртное, после чего скрылся. В тот же день его задержали сотрудники Росгвардии.

АиФ-Черноземье сообщает, что во время нападения злоумышленник также совершил выстрел в потолок. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой.