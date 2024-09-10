В Раменском выросло число пострадавших при атаке дронов

Восемь жителей города Раменское в Московской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он рассказал, что после происшествия двоих пострадавших доставили в Раменскую больницу. Один из них — 25-летний мужчина, которого зацепило взрывной волной на улице.

По словам главы субъекта, у гражданина диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

«Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что второй раненый мужчина оказался «практически в эпицентре удара». Житель города получил сотрясение мозга, множественные раны и перелом стопы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как отметил губернатор, четверых человек с отравлением продуктами горения отвезли в больницу в городе Жуковском. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 65 и 33 лет, а также двух женщинах в возрасте 31 и 52 лет.

Более того, за медицинской помощью обращались еще два гражданина. Их уже отпустили домой.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — подчеркнул глава области.

В ночь на 10 сентября Раменское подверглось атаке украинских дронов. БПЛА врезались в два жилых дома на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, после чего в обоих зданиях начался пожар. К текущему моменту возгорания уже ликвидировали.

Наибольший ущерб получил дом в Спортивном проезде. Воробьев рассказал, что здесь были повреждены 54 квартиры.

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаку дронов на Раменское.