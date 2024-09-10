В Курской области пообещали выплаты за утрату имущества в зоне ЧС

Пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обстрелов ВСУ и утратившие имущество, получат денежную компенсацию. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале

«При утрате имущества первой необходимости [пострадавшие] имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о гражданах, которые попали в зону ЧС, и в первую очередь жителей девяти муниципалитетов, из которых временно отселили жителей по решению оперштаба.

В публикации поясняется, что в Большесолдатском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, где невозможно провести оценочные работы, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей.

Заявление на выплаты принимаются через портал Госуслуги или в МФЦ. Узнать, попадает ли населенный пункт под упрощенную процедуру, можно в администрациях районов. За подробной информацией необходимо обратиться в региональное Министерство социального обеспечения.

6 сентября в МЧС России сообщили, что в Курской области 89 тысяч пострадавших получили около 1,33 млрд рублей.

26 августа Смирнов сообщил, что правительство региона утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей. По его словам, размер выплаты будет зависеть от произошедшего: за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. руб., если же был получен легкий урон, то 300 тыс. руб.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.