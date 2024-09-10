Осколки ликвидированного БПЛА нашли в аэропорту

Падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа зафиксировали на территории международного аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Инцидент случился в 03:47 мск. Правоохранительные органы сейчас продолжают работу на месте событий.

Пассажирам задержанных рейсов принесли извинения. Им объяснили, что ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Кроме того, обеспечивается максимальный уровень безопасности гостей аэропорта, пояснили в администрации Жуковского.

Аэропорт будет работать в штатном режиме после завершения следственных действий.

За ночь над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника. 72 беспилотника сбили над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.

Ранее в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов, позже их отменили.