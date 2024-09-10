Фигурантка дела о мошенничестве в отношении Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, которая получила деньги от певицы Ларисы Долиной, подала в суд апелляционную жалобу с просьбой отпустить ее из следственного изолятора, так как ее дочь нуждается в операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В апелляционной жалобе обвиняемая ...выражает несогласие с постановлением суда, находит его незаконным и необоснованным… несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году», — отмечается в документах.

Тем не менее, Мосгорсуд оставил прежнее решение в силе, поскольку не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения в отношении Цырульниковой.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье.

Ранее звездный адвокат оценил шансы Долиной победить в суде за квартиру.