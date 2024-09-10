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Прилепин призвал изучать в школах стихи на тему украинского конфликта

Прилепин: в школах и вузах нужно изучать сборник стихов «ПоэZия русской зимы»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Стихотворения из сборника «ПоэZия русской зимы», посвященные конфликту на Украине и военной спецоперации, следует включить в программу школ и вузов, считает писатель Захар Прилепин. В сборник вошли произведения авторов – современных классиков, передает RT его слова на пресс-конференции, посвященной выходу книги.

Сборник состоит из произведений 27 поэтов на тему украинского конфликта. По мнению Прилепина, по этим стихотворениям многие годы спустя можно будет судить о состоянии российской поэзии. Он также добавил, что авторов, работы которых объединила книга на общую тему, уже сегодня можно назвать классиками.

«Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам, собранным в этой антологии, находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц», — объяснил Прилепин.

Отметим, что он сам написал предисловие к книге, а выбором произведений, которые в него вошли, занималась главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

До этого сообщалось, что Захар Прилепин примет участие в магистерской программе «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны» факультета политологии МГУ. Отмечалось, что писатель будет преподавать и очно, и заочно.

Ранее Прилепина наградили в Кремле.

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