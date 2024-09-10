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Жителям Кузбасса рассказали, когда в регионе включат отопление

СГК Кузбасса: отопление включают по решению муниципальных органов власти

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Depositphotos

Отопление в многоквартирных домах Кемеровской области включат в случае, если в течение пяти дней температура воздуха будет держаться ниже +8°C. Об этом Сiбдепо сообщили в Сибирской генерирующей компании Кузбасса на фоне новостей о том, что в регионе на этой неделе ожидаются заморозки.

В сообщении уточнили, что решение о точной дате включения отопления будут принимать муниципальные органы власти. В компании допустили, что отопительный сезон могут начать и раньше. Так, например, в Березовском отопительный сезон стартовал 4 сентября.

«В связи с погодными условиями нами было принято решение подать отопление в дошкольных образовательных организациях», — сказал глава города Евгений Курапов.

В этот же день к теплу подключили детские сады и школы Топкинского муниципального округа.

В конце августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что существует риск потери отопления в Белгороде зимой. Он отметил, что нужно сформировать мобильный резерв генераторов. Глава региона добавил, что энергоснабжающие предприятия в данный момент готовятся к сложной зиме.

Ранее ученые назвали опасный для здоровья тип отопления.

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