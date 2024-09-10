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Дикобраз вскрыл решетку и совершил побег из сафари-парка в Ярославской области

В Ярославской области ищут дикобраза, который вскрыл решетку и сбежал

В Ярославской области дикобраз вскрыл решетку и совершил побег из сафари-парка, его ищут уже неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославский регион».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в сафари-парке, расположенном в селе Вятском. Экзотический зверь самостоятельно открыл решетку и сбежал. На данный момент дикобраза ищут уже на протяжении недели.

По словам сотрудников сафари-парка, днем животное может показаться людям с крайне малой вероятностью. Увидеть сбежавшего дикобраза скорее получится в темное время суток.

«При встрече лучше ловить зверя сачком, одеялом или курткой. Тех, кому удастся придержать дикобраза, просят позвонить по номеру: +7 (906) 632-59-97», — отметил Telegram-канал.

Кадры со сбежавшим животным опубликовало сообщество «Подслушано в Ярославле!». На кадрах видно, как дикобраз бежит по трассе.

До этого в Ленобласти сбежавший из зоопарка дикобраз прогулялся по улицам Мистолово. Местные жители обеспечили животное едой и водой.

Ранее сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных, в том числе краснокнижных.

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