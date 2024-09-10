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Юрист оценил шансы мамы Виктории Бони взыскать 200 млн рублей за плохую пластику

Юрист Овтов: мать Бони вряд ли получит 200 млн рублей за неудачную пластику

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Depositphotos

За неудачную пластическую операцию мать Виктории Бони Галина Ивановна требует взыскать с хирурга Максима Иванчука 200 млн рублей. Шансы на удовлетворение иска на такую большую сумму невелики, считает юрист Кирилл Овтов. В беседе с 360.ru он рассказал, что не сталкивался с такими громадными компенсациями в своей практике.

Юрист напомнил, что пенсионерка отдала за операцию 9 млн рублей – можно потребовать взыскания этой суммы, пеней, штрафа и компенсации морального вреда. Однако речь не идет о сумме в 200 млн рублей.

«Даже за смерть родственников могут взыскать миллион, иногда три, а о таких суммах вряд ли может идти речь. Но человек может взыскать деньги на устранение недостатка из-за товара или услуги», — объяснил Овтов.

По его словам, суд действительно может обязать выплатить пострадавшей достаточно крупную сумму. Это случится, если судебно-медицинская экспертиза установит необходимость провести женщине еще несколько дорогостоящих операций.

Кроме того, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Если этот факт будет установлен, то последует уголовное наказание – по словам юриста, такие случаи при обезображивании лица нередки.

Напомним, хирург Иванчук делал пластику Боне, а затем ее матери. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Однако у нее остались заметные шрамы, начался некроз тканей, из-за чего женщина потеряла возможность двигать шеей, ей требуется пересадка кожи. Уточняется, что врач мог работать без лицензии хирурга, а помещения арендует у местной клиники. Если его вину окажут, то ему грозит уголовное преследование и лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.

Виктория Боня ранее показала лицо до пластических операций.

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