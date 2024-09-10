Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявила о высоком уровне доверия россиян к выборам

Политолог Линдигрин: россияне поддержали кандидатов президента

close
Илья Наймушин/РИА Новости

Результаты выборов в России показали высокий уровень доверия и консолидации вокруг власти, заявила «Газете.Ru» генеральный директор Института региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин.

«Люди поддержали кандидатов президента. В сложное время они хотят быть ближе к власти. Россияне верят, что избранный губернатор будет работать для улучшения жизни в регионе», — сказала она.

Говоря о результатах партий в ходе выборов, Линдигрин отметила, что КПРФ необходимо перестроиться, а ЛДПР показала рост.

«Нисходящий тренд для КПРФ сохранился с президентской кампании, в итоге которой коммунисты лишь формально сохранили вторую позицию. Очевидно, что КПРФ необходимо перестроиться. ЛДПР имела все шансы застрять на месте после смерти своего лидера, но этого не случилось. Партия делает выводы и идет вперед, пробует новые формы работы с избирателями, выводит на свои площадки новые лица», — сказала политолог.

По ее словам, «Единая Россия» показала сильную системную работу.

«Партия также сильна в работе на местах. «Единая Россия» быстро реагирует на проблемные вопросы жителей и постоянно находится в повестке страны», — отметила Линдигрин.

Она добавила, что результаты голосования в Хабаровском крае показали реальную работу власти.

«Люди увидели изменения, которые произошли в их крае. Поняли, что их проблемами начали заниматься, увидели в лице губернатора стабильную опору. Жители всегда это ценят и в ответ поддерживают», — отметила Линдигрин.

Она подчеркнула, что российская избирательная система в очередной раз доказала свою устойчивость, легитимность и прозрачность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами