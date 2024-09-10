Политолог заявила о высоком уровне доверия россиян к выборам

Результаты выборов в России показали высокий уровень доверия и консолидации вокруг власти, заявила «Газете.Ru» генеральный директор Института региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин.

«Люди поддержали кандидатов президента. В сложное время они хотят быть ближе к власти. Россияне верят, что избранный губернатор будет работать для улучшения жизни в регионе», — сказала она.

Говоря о результатах партий в ходе выборов, Линдигрин отметила, что КПРФ необходимо перестроиться, а ЛДПР показала рост.

«Нисходящий тренд для КПРФ сохранился с президентской кампании, в итоге которой коммунисты лишь формально сохранили вторую позицию. Очевидно, что КПРФ необходимо перестроиться. ЛДПР имела все шансы застрять на месте после смерти своего лидера, но этого не случилось. Партия делает выводы и идет вперед, пробует новые формы работы с избирателями, выводит на свои площадки новые лица», — сказала политолог.

По ее словам, «Единая Россия» показала сильную системную работу.

«Партия также сильна в работе на местах. «Единая Россия» быстро реагирует на проблемные вопросы жителей и постоянно находится в повестке страны», — отметила Линдигрин.

Она добавила, что результаты голосования в Хабаровском крае показали реальную работу власти.

«Люди увидели изменения, которые произошли в их крае. Поняли, что их проблемами начали заниматься, увидели в лице губернатора стабильную опору. Жители всегда это ценят и в ответ поддерживают», — отметила Линдигрин.

Она подчеркнула, что российская избирательная система в очередной раз доказала свою устойчивость, легитимность и прозрачность.