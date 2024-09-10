Россиянка поскользнулась на коврике бассейна и получила сотни тысяч рублей компенсации

В Омске владельца бассейна, у которого местная жительница получила травму, обязали выплатить ей компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Как установило ведомство, омичка во время посещения открытого бассейна поскользнулась на противоскользящем коврике, который не был закреплен, и сломала локтевую кость на левой руке.

После случившегося женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с владельца комплекса компенсацию морального вреда. Ответчик возражал против удовлетворения иска, так как считал, что его вины в случившемся нет.

Однако суды двух инстанций посчитали иначе и постановили взыскать в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 225 тысяч рублей.

До этого жительница Тюмени, сломавшая ногу в салоне красоты, отсудила 500 тыс. рублей.

Ранее в Нижневартовске женщина сломала в детском саду ногу и отсудила 300 тысяч рублей.