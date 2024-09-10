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Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

МВД: более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе «Лена» в Якутии

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Более 30 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Якутии на трассе «Лена». Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

По данным ведомства, авария с автобусом Higer произошла на 540-м километре трассы в Алданском районе. Автобус ехал в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района. Внезапно транспортное средство съехало на обочину и перевернулось. Сначала появилась информация, что в автобусе было около 20 человек, но позже в Госавтоинспекции уточнили, что в салоне находились 35 человек, включая водителя.

В МВД отметили, что среди пассажиров не было детей. В результате происшествия 32 человека получили различные телесные повреждения, а еще трое не выжили, добавили в полиции.

Прокуратура республики сообщала, что по факту аварии началась проверка, а на место инцидента выехал и.о. прокурора района Олег Ахмедин.

В свою очередь Следственный комитет республики добавил, что после ДТП следственным отделом по Алданскому району проводится процессуальная проверка.

Ранее подросток попал под колеса автобуса с пассажирами в Крыму.

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