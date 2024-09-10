В Роскачестве рассказали, как распознать поддельную бытовую химию на маркетплейсе

Очень низкая цена за бытовую химию, продающуюся на маркетплейсах, может указывать на подделку. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает Pravda.Ru.

По его словам, оригинальный качественный товар не может стоить очень дешево. При онлайн-покупках он также рекомендует оценивать упаковку продукции — она должна быть герметичной, с ровными линиями спайки по всей длине. Эксперт также советует обратить внимание на нехарактерные свойства самой продукции (средства, вещества).

«На этапе выбора бытовой химии, скорее всего, это установить не удастся. Однако если после вскрытия упаковки обнаруживается несоответствующий запах, неоднородность консистенции и другие нехарактерные признаки, то речь может идти о поддельной бытовой химии», — сказал Поздняков.

5 сентября Минпромторг России предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку некоторых видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. В документе ведомства отмечается, что инициатива направлена на противодействие незаконному обороту указанной продукции в стране.

Ранее сообщалось, что косметику и бытовую химию из недружественных стран обложат повышенными пошлинами.