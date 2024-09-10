Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, как распознать поддельную бытовую химию на маркетплейсе

Специалист Поздняков: при выборе бытовой химии нужно оценить упаковку

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Очень низкая цена за бытовую химию, продающуюся на маркетплейсах, может указывать на подделку. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает Pravda.Ru.

По его словам, оригинальный качественный товар не может стоить очень дешево. При онлайн-покупках он также рекомендует оценивать упаковку продукции — она должна быть герметичной, с ровными линиями спайки по всей длине. Эксперт также советует обратить внимание на нехарактерные свойства самой продукции (средства, вещества).

«На этапе выбора бытовой химии, скорее всего, это установить не удастся. Однако если после вскрытия упаковки обнаруживается несоответствующий запах, неоднородность консистенции и другие нехарактерные признаки, то речь может идти о поддельной бытовой химии», — сказал Поздняков.

5 сентября Минпромторг России предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку некоторых видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. В документе ведомства отмечается, что инициатива направлена на противодействие незаконному обороту указанной продукции в стране.

Ранее сообщалось, что косметику и бытовую химию из недружественных стран обложат повышенными пошлинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами