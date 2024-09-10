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Стало известно, кого в России ждет повышение пенсии с 1 октября

Депутат Бессараб: военным пенсионерам повысят пенсию с 1 октября

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Depositphotos

С 1 октября 2024 года в России повысятся выплаты военным пенсионерам, их размер проиндексируют на 5,1%. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помимо этого, рост пенсий затронет граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет. По словам депутата, их фиксированная выплата, которая сейчас составляет 8134,88 рубля, вырастит вдвое. Она уточнила, что индексацию проведут автоматически.

«Сейчас в России большое количество государственных услуг предоставляются в беззаявительном порядке — не нужно подавать заявление, никуда звонить, ходить. Социальный фонд самостоятельно проведет повышение», — заключила Бессараб.

Накануне доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур рассказала «Газете.Ru», что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, до 8134,88 рублей в 2024 году. По ее оценке, с 2023 по 2024 год размер выплат увеличился на 7,5%, а с 2022 по 2023 год — на 15,3% (это максимальное увеличение за последние 10 лет).

Ранее в Госдуме оценили идею повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.

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