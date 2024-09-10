Российской туристке, пострадавшей в ДТП в Турции, предложили компенсировать ущерб хаммамом

Россиянке, попавшей в ДТП в Турции с семилетним ребенком, предложили компенсацию в виде бесплатного похода в хаммам. Об этом со ссылкой на женщину сообщает Ura.ru.

По информации агентства, женщина с семилетним ребенком приехала отдыхать из Тюмени в Турцию по путевке от туроператора Pegas Touristik. В чужой стране гид посадил их в автобус к водителю, который не говорил по-русски. После того как транспорт отъехал от аэропорта, шофер начал говорить по телефону. Примерно через два поворота произошло ДТП.

Сидевшая в конце салона автобуса тюменка вылетела на середину. Сообщается, что ее семилетняя дочь также пострадала и испугалась. При этом прибывшие на место врачи не оказали им помощь на месте. Им пришлось активировать страховку уже в отеле, лишь после этого их доставили в госпиталь.

Туроператор Pegas Touristik после произошедшего предложил россиянке компенсацию в виде индивидуального трансфера от отеля до аэропорта и бесплатное посещение хаммама. Торгующая путевками фирма-посредник пообещала разобраться в инциденте после прибытия отдыхающих в Россию.

Ранее российские туристы застряли во Внуково из-за массовых задержек рейсов в Турцию.