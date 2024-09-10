Юноша, угрожая ножом, изнасиловал 12-летнюю дочь иностранки в Петербурге

В Петербурге юноша изнасиловал девочку, угрожая ей ножом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 сентября в лесопарковой зоне возле дома №22 на улице Добровольцев. Неизвестный юноша изнасиловал 12-летнюю девочку, применяя физическую силу и угрожая ребенку ножом.

Мать девочки, 34-летняя гражданка Таджикистана, после произошедшего обратилась за помощью в правоохранительные органы. Преступнику на вид 16-18 лет, у него черные волосы и брови, а также смуглая кожа и карие глаза. Насильник был одет в зеленую куртку, футболку с белыми полосами и черные штаны.

Сообщается, что пострадавший ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Полицейские начали проверку по факту обращения иностранки. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

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