Власти Подмосковья обещали восстановить пострадавшие в Раменском дома

Поврежденные при атаке украинских беспилотников квартиры в домах в Раменском будут восстановлены властями Московской области, их жители получат компенсации за поврежденное имущество. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — написал губернатор.

Воробьев рассказал, что в первом подъезде дома на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры из 102. На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов, которые в результате атаки загорелись. На земле остаются обломки БПЛА.

На место падения обломков ранее прибыли следователи.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над российскими регионами.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ врезался в дом рэпера Брутто из «Каспийского груза».