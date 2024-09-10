Губернатор рассказал о повреждениях после атак БПЛА на Раменское

После атаки украинского беспилотника в доме в Раменском оказались повреждены 54 квартиры. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор посетил место происшествия на Спортивном проезде и рассказал, что в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы.

«Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.

На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов, которые в результате атаки загорелись, но огонь дальше не распространился. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать, поэтому было принято решение об эвакуации жителей пяти соседних домов, отметил Воробьев.

У обоих домов продолжают работать оперативные службы. Вечером МЧС сообщит, когда жителям можно будет вернуться в свои квартиры.

Власти региона возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также выплатят компенсации за поврежденное имущество, добавил он.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ.

Ранее на место падения обломков БПЛА в Раменском прибыли следователи.