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На трассе в Якутии перевернулся пассажирский автобус

Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на трассе в Якутии

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Телеграм-канал «Служба спасения Якутии»

Автобус, в котором было более 20 пассажиров, перевернулся на трассе «Лена» в Якутии. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

По данным ведомства, инцидент случился на 520-м километре трассы по направлению НерюнгриЯкутск на перевале Тит.

На место происшествия выехали спасатели Алданского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Информация по пострадавшим уточняется.

Накануне в Пермском крае автобус, который перевозил школьников, врезался в грейдер. В результате аварии пострадали восемь человек. Пять из них — несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в том же регионе произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова. Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

Ранее подросток попал под колеса автобуса с пассажирами в Крыму.

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