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В Миассе продавец спасла ребенка от похищения

В Челябинской области продавец спасла мальчика от похищения

В Челябинской области незнакомец едва не похитил ребенка из магазина, злоумышленника смогла остановить продавец. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в Миассе, ребенок пришел в магазин за молоком, в торговом зале к мальчику подошел незнакомец, схватил его и попытался силой вывести из магазина. Подозрительного мужчину заметила продавец, женщина выбежала за похитителем и позвала на помощь покупателей. Вместе они смогли отобрать заплаканного мальчика у злоумышленника.

«Спасибо большое нашей продавщице, которая знает нас хорошо, остановила его, если бы не она, то не знаю, чем бы могло это все закончиться», — рассказала мать школьника.

Похититель успел скрыться с места происшествия, семья обратилась в правоохранительные органы. Личность мужчины устанавливается.

До этого сообщалось, что в Ярославле неизвестный мужчина пытался похитить несовершеннолетнего мальчика, незнакомец предложил подвезти ребенка и преследовал его. Несовершеннолетнего спасли двое прохожих, которые спугнули похитителя.

Ранее в Ленобласти девочку, пропавшую после прогулки с собакой, нашли живой.

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