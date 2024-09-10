Работу аэропорта Домодедово временно ограничили

Московский аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщила РИА Новости представитель воздушной гавани на фоне атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

«По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта Домодедово», — сказала она.

По ее словам, 13 рейсов были направлены на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга.

Собеседница агентства отметила, что представители авиакомпаний работают с пассажирами, рейсы которых были задержаны.

Утром 10 сентября московский аэропорт Внуково также временно перестал принимать и отправлять воздушные суда. До этого аэропорт Жуковский в Московской области также был закрыт на прилет и вылет рейсов.

В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали Москву. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Ранее губернатор Московской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов в Раменском.