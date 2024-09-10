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В Приморье начали проверку инцидента с отказом впустить скорую на платную парковку

СК проверит инцидент с отказом пустить скорую на парковку ТЦ во Владивостоке

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Антон Ваганов/Reuters

Следователи в Приморском крае начали проверку после появившегося в соцсетях поста о том, что прибывшему по вызову автомобилю скорой помощи не дали проехать на платную парковку торгового центра во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

По данным ведомства, 10 сентября в соцсетях появилась информация о том, что на улице Дальзаводской автомобиль скорой помощи не смог проехать по вызову к больному на территорию торгового центра, так как охранник не поднял шлагбаум и требовал оплатить.

По данному факту следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», заключили в ведомстве.

Краевая прокуратура назвала инцидент вопиющим и отметила, что тоже подключилась к проверке инцидента.

«Ведомство даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства при обеспечении доступа спецтранспорта для оказания скорой помощи», — заключили в прокуратуре.

Ранее пьяный россиянин угнал машину скорой помощи, чтобы просто покататься по поселку.

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