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Собянин заявил о ликвидации последствий падения БПЛА у аэропорта Жуковский

Собянин: последствия падения осколков БПЛА возле аэропорта Жуковский устраняются

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Михаил Метцель/РИА Новости

Последствия падения осколков БПЛА в районе аэропорта Жуковский в Московской области устраняются. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — говорится в посте градоначальника.

Этой ночью из-за атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.

До этого Собянин сообщил, что в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах сбили 12 беспилотников.

По словам московского мэра, осколки одного из сбитых БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

Ранее командир взвода БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.

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