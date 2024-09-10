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В Оренбургской области загорелся нефтепровод

В Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе

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МЧС России

На территории Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нефтепровод загорелся в Курманаевском районе, в семи километрах от населенного пункта Гаршино. Пожар начался во время проведения сварочных работ. Трое рабочих получили травмы, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двоих человек спасти не удалось.

Пожарные пока не могут потушить огонь.

Накануне сообщалось, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на топливном складе в Ростовской области. Возгорание на топливном складе в Каменском районе Ростовской области возникло еще 28 августа. По словам губернатора региона Василия Голубева, причиной ЧП стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

9 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге на территории промышленной зоны загорелись покрышки, огонь распространился на площадь до 1 тыс. кв. метров.

Ранее в Белгородской области потушили огонь на территории топливохранилища после атаки БПЛА.

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