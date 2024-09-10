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В Британии назвали условия для снятия санкций с России

«Известия»: в Британии допустили снятие санкций с РФ в случае их неэффективности

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Peter Morrison/AP

Великобритания не исключает возможного снятия санкций с России, если будет доказана их неэффективность. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве королевства в Москве.

По словам представителя посольства, санкции могут быть отменены «в случае установления их неэффективности» или при достижении целей внешней политики, для которых они были введены.

«Например, при изменении поведения (России)», — подчеркнули в диппредставительстве.

Член палаты лордов Ричард Балф отметил в интервью газете, что решение о снятии санкций будет приниматься в США, и Великобритания последует за ним.

«Операцией руководят США, а европейцы неохотно следуют за ними. Сейчас мы надеемся, что будущий президент США предпримет шаги, чтобы вывести нас из этой ситуации», — сказал он.

В июле Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, которая якобы подрывает суверенитет Украины.

Ранее санкции против РФ вызвали дефицит морепродуктов в США и Европе.

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