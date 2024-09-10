Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся озвучкой Дарта Вейдера в кинематографической франшизе «Звездные войны», скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера.

«Джеймс Эрл Джонс, лауреат премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», известный по озвучиванию злодея из «Звездных войн» Дарта Вейдера, а также ролям в таких фильмах, как «Поле его мечты» и «Поездка в Америку», умер сегодня утром в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Представители агентства Independent Artist Group подтвердили эту информацию», — говорится в сообщении портала.

В 2012 году Джонс был удостоен почетного «Оскара». За свою карьеру он снялся в таких фильмах, как «Лучшие из лучших» и «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

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