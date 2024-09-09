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Российский школьник впал в кому после того, как на него упала батарея с девятого этажа

В Сарове ребенок, на которого упала батарея, впал в кому

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Shutterstock

В Сарове ребенок, на голову которому упала батарея, находится в коме. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, в больницу пострадавший поступил в тяжелом состоянии. На данный момент состояние стабилизировали, вскоре его планируют перевезти в детскую областную больницу.

Известно, что секцию радиатора скинули с балкона общего пользования.

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. В произошедшем они усмотрели признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Об инциденте стало известно накануне. Шестиклассник шел по улице Музрукова, когда на него упала батарея. Предположительно, радиатор выкинули с девятого этажа подростки.

Медики оперативно прибыли на место и доставили ребенка в больницу, где его положили в реанимацию. По версии местных Telegram-каналов, подростки выбросили предмет из сушильной комнаты на девятом этаже.

Ранее ребенка придавило раковиной в строительном магазине в Петербурге.

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